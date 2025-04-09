Zehir tacirlerine darbe! Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:07

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tırın dorsesinde 45 kilogram skunk ve 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

TORBA TORBA UYUŞTURUCU

Ekipler, Efeler uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, tırın dorsesinde 5 torbada, 30 paket halinde 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ve 95 pakette 45 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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