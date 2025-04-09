Hayvansal içerikli ürünlere yeni düzenleme!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünler hakkında bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımladı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:04

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Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada söz konusu kararla birlikte hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde yeni düzenlemeye gidildiği aktardı.

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Tebliğe göre; Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması, zorunluluğu getirildi.

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