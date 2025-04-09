Malatya'da kundaklama: İş yerini ateşe verirken kendini yaktı

Malatya'da akşam saatleri bir iş yerini kundaklamaya çalışan iki kişiden biri yanıcı maddeyi dökerken alevlerin ortasında kaldı. Yangından etkilenen D.A. alevlerden yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesinin ardından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:12

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Olay 21.30 sıralarında Yeşilyurt İlçemiz Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı. Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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