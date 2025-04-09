Trabzonspor taraftarı maç izlediği sırada beyin kanaması geçirdi: Hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen taraftar Temel Keskin (50), maçı izlediği sırada beyin kanaması geçirdi. Temel, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 05:01

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İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30'uncu dakikasında fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

2 GÜN SONRA YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Keskin bugün hayatını kaybetti.

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