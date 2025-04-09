Huzurevinde korkutan yangın! Ambulansla hastaneye kaldırıldılar

Maltepe’de sabah saatlerinde huzurevinin birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bazı huzurevi sakinleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:10

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Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin özel bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede paniğe yol açtı.

Maltepe'deki yangından görüntü (DHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen huzurevi sakinleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maltepe'deki yangından görüntü (DHA)