İzmir'de feci kaza: Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Yaşanan kazada sürücü Onur Türkol (27) hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 04:54

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Onur Türkol'un (27) otomobille ağaca çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akçay Caddesi'nde seyir halinde olan Onur Türkol yönetimindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptığı kaza anı yer aldı. Türkol7un yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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