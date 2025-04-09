Polis Teşkilatı'nın 180'nci yıl dönümü Galata Kulesi'ndeki törenle kutlandı

Giriş Tarihi: 09.04.2025 02:44

Türk Polis Teşkilatının 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası Galata Kulesi'nin önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. (DHA)

SİNEVİZYON GÖSTERİMİNE YOĞUN İLGİ

Kutlamada Galata Kulesi, Polis Haftası ile ilgili sinevizyon gösterisi ile aydınlatıldı. Yapılan sinevizyon gösterisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.