Polis Teşkilatı'nın 180'nci yıl dönümü Galata Kulesi'ndeki törenle kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü, Galata Kulesi'nin önünde düzenlenen törenle kutlandı. Galata Kulesi, sinevizyon gösterisi ile aydınlatılırken, yerli ve yabancı turistler gösteriye yoğun ilgi gösterdi.
Türk Polis Teşkilatının 180'inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nin önünde tören düzenlendi.
Törene İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyetin çeşitli birimlerinden polis ekipleri katıldı.
SİNEVİZYON GÖSTERİMİNE YOĞUN İLGİ
Kutlamada Galata Kulesi, Polis Haftası ile ilgili sinevizyon gösterisi ile aydınlatıldı. Yapılan sinevizyon gösterisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.