Yaşam

Polis Teşkilatı'nın 180'nci yıl dönümü Galata Kulesi'ndeki törenle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'nci kuruluş yıl dönümü, Galata Kulesi'nin önünde düzenlenen törenle kutlandı. Galata Kulesi, sinevizyon gösterisi ile aydınlatılırken, yerli ve yabancı turistler gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Polis Teşkilatı'nın 180'nci yıl dönümü Galata Kulesi'ndeki törenle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180'inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi'nin önünde tören düzenlendi.

GALATA KULESİ'NDE POLİS TEŞKİLATI'NIN 180. YILINA ÖZEL SİNEVİZYON GÖSTERİMİ

Törene İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyetin çeşitli birimlerinden polis ekipleri katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası Galata Kulesi'nin önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. (DHA) Türk Polis Teşkilatının 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası Galata Kulesi'nin önünde düzenlenen etkinlikle kutlandı. (DHA)

SİNEVİZYON GÖSTERİMİNE YOĞUN İLGİ

Kutlamada Galata Kulesi, Polis Haftası ile ilgili sinevizyon gösterisi ile aydınlatıldı. Yapılan sinevizyon gösterisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Galata Kulesi'ndeki sinevizyon gösterimi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. (DHA) Galata Kulesi'ndeki sinevizyon gösterimi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. (DHA)

Galata Kulesi'ne yansıtılan sinevizyon gösteriminin tamamlanması ile etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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