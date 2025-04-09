Pes dedirten hırsızlık: Yazlıkların camlarını kırıp tavla oynadılar

Giriş Tarihi: 09.04.2025 02:01

Mersin 'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi mahallesinde daire sahiplerinden İrfan Nergiz , dün akşam saatlerinde dairesine geldiğinde apartmanın merdiven elektriğinin kesik olduğunu fark etti. Dairesine girdiğinde kapısının açık ve iç kapıların de kırık olduğunu gören Nergiz, evine hırsız girdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede aynı binada 7 dairede daha hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. Hırsızların bazı dairelere balkon camlarını kırarak girdikleri ve çaldıkları eşyaları balkonlardan taşıdıkları tespit edildi.

Foto: DHA

HIRSIZLAR KAMERADA

Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve otellerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giren- çıkan ve çevrede gözetleme yapan şüpheliler, güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi. Ayrıca güvenlik kameralarına hırsızların çaldıkları eşyalarla apartmandan ayrılmaları da yansıdı. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M. Ş., S.K., C.S. ve S. D., Erdemli polisinin eş zamanlı yaptığı baskınlarla yakalandı. Hırsızları sorguya alan polis, çalıntı eşyaların satıldığı yerleri de saptadı. Soruşturma kapsamında hırsızların, taşımada zorlandıkları buzdolaplarının motorlarını söktükleri, bunun dışında evlerdeki mikrodalga fırın, elektrikli su sebilleri, yataklar, klima ve televizyon gibi eşyaları da çaldıkları ortaya çıktı.

EVDE TAVLA OYNAMIŞLAR

Hırsızlık yapılan evlerde yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir süre dairelerde kaldıkları, yazdan kalma soğuk içecekleri içtikleri ve tavla oynadıkları da tespit edildi.