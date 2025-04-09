Kütahya'da zincirleme kaza: 3 aracın karıştığı olayda 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 09.04.2025 03:01

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya - Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı yakınında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken 06 CJV 376 plakalı otomobili arızalanan sürücü M.R.B. (26), yol kenarında durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.K. (39) yönetimindeki 43 HT 188 plakalı kamyonet, arızalı aracı fark etmeyerek park halindeki araca, F.D. (44) yönetimindeki 43 AY 516 plakalı otomobil ise kamyonete çarptı.

Foto: DHA

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücülerin yanı sıra P.E.B. (11) ile M.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.