Hatay'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
Hatay'ın Erzin ilçesinde, seyir halindeki tırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Leçelik mevkisinde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.