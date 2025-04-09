Hakkari'de fırtına hayatı felç etti: Çatı ve tabelalar uçtu

Giriş Tarihi: 09.04.2025 22:23

Hakkari'de gündüz etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini fırtınaya bırakırken hayat durma noktasına geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

İtfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle kesti ve devrilen çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Elektrik direklerinin de devrildiği kent merkezindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanırken, itfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.