Yaşam

Hakkari'de fırtına hayatı felç etti: Çatı ve tabelalar uçtu

Hakkari'de akşam saatleri etkili olan fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Bazı binaların çatılarında uçma meydana gelirken ağaçlar ve tabelalar devrildi. Park halindeki birçok araçta hasar oluşurken, dışarıda bulunan vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Hakkari'de fırtına hayatı felç etti: Çatı ve tabelalar uçtu

Hakkari'de gündüz etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini fırtınaya bırakırken hayat durma noktasına geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

İtfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle kesti ve devrilen çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Elektrik direklerinin de devrildiği kent merkezindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanırken, itfaiye ve AFAD ekipleri, kapsamlı hasar tespit çalışmaları başlattı.

Fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda direkler devrilirken çatılarda uçma ve ağaç devrilmesi meydana geldi. (DHA) Fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda direkler devrilirken çatılarda uçma ve ağaç devrilmesi meydana geldi. (DHA)

ÇATILARDA UÇMA MEYDANA GELDİ

Fırtına Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde de bazı binaların ve okulların çatılarının uçmasına neden oldu. Yetkililer, fırtına nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

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