Yaşam

Kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalanması bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş (32) jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari Muğla'da yakalandı

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş'in Bodrum'da olduğunu tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler Güneş'i, Mumcular Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Foto: DHAFoto: DHA

Jandarmada işlemleri tamamlanan firari hükümlü Muhammet Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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