Avcılar'da zincirleme kaza! Yolda uzun araç kuyruğu oluştu

Giriş Tarihi: 09.04.2025 00:53

Saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde Beylikdüzü yönüne yaşanan kazada otomobilin arkasından gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı.

Avcılar D100 karayolu Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında seyir halinde ilerleyen bir otomobilin ani fren yapmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

YARALANAN OLMADI

7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı. D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.