Avcılar'da zincirleme kaza! Yolda uzun araç kuyruğu oluştu
Avcılar D100 karayolu Beylikdüzü istikametinde bir aracın ani fren yapması sonucu 6 araç duramayarak birbirine çarptı. Yaşanan kazada otomobiller maddi hasar görürken şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Avcılar D100 karayolu Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında seyir halinde ilerleyen bir otomobilin ani fren yapmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.
Saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde Beylikdüzü yönüne yaşanan kazada otomobilin arkasından gelen 6 araç da duramayarak birbirlerine çarptı.
YARALANAN OLMADI
7 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolun sol şeridi trafik ekibinin çalışması yapabilmesi ve araçların çekilebilmesi için uzun süre kapalı kaldı. D-100'de Beylikdüzü istikametinden trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.