Alacak verecek meselesinde kanlı son! Av tüfeği ile katletti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 şahıs alacak verecek meselesi nedeniyle birbirine girdi. Şahsın kendisini 300 bin TL dolandırdığını iddia eden gözü dönmüş adam tartıştığı kişiyi av tüfeği ile vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde can verdi.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:47

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.D. ve Ali Güneş evde birlikte alkol aldı. Daha sonra evden ayrılan S.A.D. aracına binerek gitti.

AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Bir süre sonra tüfek ile eve geri gelen S.A.D., kendisini yaklaşık 300 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Ali Güneş ile aralarında çıkan tartışmada yanında bulunan av tüfeği ile iki el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden vurulan Ali Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı S.A.D. daha sonra suç aleti tüfekle karakola giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Güneş'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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