Elazığ’da kafede silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kafede yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:25

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Elazığ'da bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan bir kişi, yanına gelen iki şahsa belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaşanan saldırı, kafenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın silahını çekerek ateş ettiği ve panik anları net bir şekilde görüldü.

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