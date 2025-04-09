Aracında kaçak sigara taşıdığı tespit edilen sürücü yakalandı

Kayseri'de aracında kaçak sigara taşıdığı tespit edilen bir sürücü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:23

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında durdurdukları bir tırda arama yaptı.

Tütün tespit köpeğinin de katıldığı çalışmalarda, tırın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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