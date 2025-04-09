Sakarya’da elektrikli bisiklet kazası! Yola savruldular

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaya ve sürücü yola Savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:29

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda M. kontrolündeki elektrikli bisiklet yabancı uyruklu yaya F.E.A.'ya çarptı.

YAYA VE SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN