Yaşam

Defne'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde sucundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, adli makamlarca tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Defne'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Defne ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan adli makamlarca hakkında verilen 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. adlı şahıs Çekmece mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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