Arı kovanlarını fırtına vurdu! Onlarca arı telef oldu

Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:42

Merkeze bağlı Çamlıköy köyünde arıcılık yapan Necati Ergün'e ait kovanlar yer yer hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bulundukları yerden savrularak parçalandı. Olayda 10 arılı kovanı parçalanan Ergün'ün çok sayıda yeni boş kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'de fırtınada arı kovanları telef oldu (İHA)

"KÖPEKLER HAVLAYINCA ŞÜPHELENDİM"



Ergün, "Bugün saat 12.30'da şiddetli rüzgarı fark edince evin yanındaki arıların yanına gittim. Köpekler de sürekli havlayınca şüphelenmiştim zaten. Gittiğimde gördüm ki hem arılı hem arısız kovanlar havada uçuşuyor. Rüzgar çok şiddetliydi. Bulundukları yerden metrelerce uzağa sürüklemiş kovanları. Birçoğu kullanılamaz hale geldi. Arılı kovanları da toparladım ama hepsi yağma nedeniyle telef olacak zaten." dedi.



Olayın ardından 20 boş kovanının savrulduğunu, az sayıda arılı kovanının kaldığını kaydeden Ergün, uzun zamandır böyle etkili rüzgar görmediğini sözlerine ekledi.