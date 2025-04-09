Sapanca'da bungalov alev topuna döndü: Yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyüp alev topuna dönüştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:32

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alev topuna dönen bungalov itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BUNGALOV ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K.'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta alev topuna dönen bungalov yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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