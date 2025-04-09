Bozulan leylek yuvası düzeltildi

Isparta'da fırtına nedeniyle bozulan leylek yuvası düzeltildi.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:19

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Isparta merkeze bağlı Ali Köy'de beton elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvası bir süre önce fırtına nedeniyle kısmen bozuldu. Durumu fark eden köy sakinlerinden Ahmet Arıkan durumu CK Enerji Akdeniz Elektrik Bölge Müdürü Fahim Altınordu'ya iletti. Dün akşam üzeri bölgeye gelen ekipler bozulan yuvayı düzeltti.

Ahmet Arıkan, Sağ olsun bölge müdürümüz konuyu bizden duyar duymaz teknik personelini yönlendirdi. Leyleğin yuvası yıkılmayacak şekilde titiz bir çalışma ile onarıldı. Bu leylekler her yıl köyümüze gelerek burada konaklıyor, yavrularını dünyaya getirip, göç ediyorlar. Baharın müjdecisi leyleklerin yuvası yıkılıp buradan gitmiş olsalar çok üzülecektik. 1 dişi, 1 erkek leyleğin barındığı yuvada 4 yumurta vardı ve kuluçkaya yatmıştı. Artık daha rahat bir yuvada yavrularının yumurtadan çıkmasını bekleyecekler. CK Akdeniz Elektrik Bölge Müdürümüz başta olmak üzere teknik ekibe çok teşekkür ediyoruz dedi.

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