Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da dün bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin ardından bugün de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:30

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında yürüyen vatandaşlar, suyun içerisinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Arama ve Kurtarma (ŞUAK) ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, sudaki cesedi çıkarttı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan dün de aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi mevkiinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler, her iki cesetle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.