Konya'da borç kavgası: Tüfekle vurarak öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, borç yüzünden tartışan Seyit Ali D., Ali Güneş'i tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli suçunu kabul edip polise teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:15

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Seyit Ali D., 'borç' kavgasında Ali Güneş'i tüfekle vurarak öldürdü. Olay, saat 23.00 sıralarında, Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta meydana geldi.

ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU

Seyit Ali D. ile Ali Güneş arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seyit Ali D., Güneş'e tüfekle ateş etti. Karnından yaralanan Ali Güneş yere yığılırken, şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güneş'in öldüğü belirlendi. Ali Güneş'in cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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