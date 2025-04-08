Malatya’da U dönüşü yapan araç dehşete neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde aynı yönde giden otomobilden biri U dönüşü yapmak isteyince diğer araçla çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 22:58

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, saat 19.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir - Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.D. (31) idaresindeki 44 AFE 232 plakalı araç, aynı yöne ilerlerken U dönüşü yapan Ali Aydın (77) yönetimindeki 27 PD 310 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada sürücüler ie N.G., O.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekiplerin sevk edildiği kazada ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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