Kamyonette düzensiz göçmenler çıktı! Yakalanan İBB çalışanı tutuklandı | Kendini böyle savundu: Pişmanım

Giriş Tarihi: 09.04.2025 17:54

Kontrolde araç sürücüsü M.D'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nde (İBB) çalıştığı, bir şirket adına tescilli kamyonetin, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye kiralandığını belirlendi.

Kamyonette yapılan aramada, 5 Suriye ve 3 Irak uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, bir şişme bot ele geçirildi.

(FOTO: AA )

Kamyonet, yediemin otoparkına çekildi.

"İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinde, ilk kez böyle bir şey yaptığını, pişman olduğunu belirtti.

(FOTO: AA )

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.