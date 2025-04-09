Sakarya’da kombi yangını paniği!

Akyazı’da üç katlı bir binanın balkonundaki kombide çıkan yangın paniğe neden oldu. Merdivenle balkona ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2025 01:19

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üç katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda bulunan kombide yangın çıktı. Yangın kısa süreli paniğe yol açarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9060. Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. E.K.'ye ait olduğu öğrenilen dairenin balkonundaki kombide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevler çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üçüncü kattaki balkona ulaştı. Hızlı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak evin içine sıçraması önlendi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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