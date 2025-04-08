Van'ın Gevaş ilçesinde 2 günde 3 sazlık alanı yandı

Gevaş ilçesinde son iki günde çıkan 3 farklı sazlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların ardından jandarma soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 05:13

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Van'ın Gevaş ilçesinde, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanlarında art arda yangınlar çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun çabalarıyla yangınlar söndürüldü. Ancak yangınların ardı arkası kesilmiyor.

Olay, Gevaş ilçesi Güzelkonak Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Gevaş İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin bataklık olması nedeniyle yangına itfaiye erleri kürekle müdahale etti. Yangın sonucunda sazlık alanda ciddi maddi zarar oluşurken, jandarma yangınlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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