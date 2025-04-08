Van’ın Erciş ilçesinde taşlı sopalı kavga: 4 yaralı 7 gözaltı

Erciş'te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, polis 7 kişiyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 05:19

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Van'ın Erciş ilçesinde bir çay ocağında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Alacak verecek meselesinden çıktığı belirtilen kavgada 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri olaya müdahale ederek 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Erciş ilçesi Zeylan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı sahibi İ.K.'nin çocukları ile iş yerini işleten Y.K. ve kuzenleri arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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