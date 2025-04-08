Van’da seyir halindeki otomobilin motoru yandı

Van’ın Edremit ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 05:10

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Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün hızlı bir şekilde aracı kenara çekmesi ve itfaiye ekiplerine haber vermesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Yeni TOKİ 9. Etap civarında meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Olay yerine sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda otomobilin motor kısmında maddi zarar oluştu.

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