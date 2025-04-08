Malatya’da 72 yaşındaki adam ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir süredir haber alınamayan 72 yaşındaki Mehmet Zeki Eser, ağaca asılı halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 05:24

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Malatya'da yaşanan olayda, yakınlarının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam, akşam saatlerinde ağaca asılı halde bulundu. İlk belirlemelere göre şahsın intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zeki Eser'den uzun süredir haber alamayan yakınları, yaşlı adamı bölgede bulunan bir öğrenci yurdunun alt kısmında ağaca iple asılı halde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, ilk incelemelerde olayın intihar olabileceği değerlendirildi. Mehmet Zeki Eser'in cansız bedeni, detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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