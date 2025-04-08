Van'da taşlı sopalı kavgada 4 yaralı! 7 gözaltı var

Van’ın Erciş ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaşa alanına döndü. 4 kişinin yaralandığı kavgada 7 kişi de gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 01:31

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Van'ın Erciş ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ HASTANEDE BİTTİ

Edinilen bilgiye göre kavga, ilçenin Zeylan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Çay ocağı sahibi İ.K.'nin çocukları ile iş yerini işleten Y.K. ve kuzenleri alacak verecek yüzünden tartıştı.

7 GÖZALTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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