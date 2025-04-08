Başkentte korku dolu anlar! Elektrik direklerinde ardı ardına patlamalar
Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı. Elektrik direklerinde art arda meydana gelen patlamalar görenleri korkuturken itfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde patlamaların devam etmesi sebebiyle ilk etapta müdahale edemezken, daha sonra patlamalar kontrol altına alındı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde elektrik direklerinde art arda meydana gelen patlamalar görenleri korkuttu.
Keçiören ilçesinde bulunan elektrik direklerinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar görenleri korkuturken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARDI ARDINA PATLAMALAR
İtfaiye ekipleri olay yerine geldiklerinde patlamaların devam etmesi sebebiyle ilk etapta müdahale edemezken, daha sonra patlamalar kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.