Yaşam

Bursa'da korkunç olay! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 85 yaşındaki adama tır çarptı. Tır sürücüsünün olay yerinden kaçtığı olayda yaşlı adam hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da korkunç olay! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 85 yaşındaki şahıs, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, yaya Muhsin Eke'ye (85) çarptı.

Kazada yaşlı adam hayatını kaybederken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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