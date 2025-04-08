Polise yapılan o hadsiz sözlere adli işlem başlatıldı!

Aksaray'da aşırı alkol alarak çevreye rahatsızlık veren kadın, kendisine yardımcı olmak isteyen polis memurlarını itip, hakaret etti. Polise karşı söylediği hadsiz sözlere karşı yapılan açıklamada adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 04:43

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Aksaray'da 4 Nisan gecesi meydana gelen olayda, aşırı alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, sokakta esnafın dükkanlarına girerek rahatsızlık verdi. Yardım etmek isteyen polis memurlarına hakaret edip iten kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Minarecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, G.C. adlı kadın sokakta yürürken esnafa rahatsızlık verdi. Olay yerine gelen polisler, kadına yardımcı olmak istedi. Ancak kadın, "Köpek gibi bekliyorlar" diyerek hakaret edip, polislere karşı güç kullandı. Zorla polis aracına bindirilen kadın hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

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