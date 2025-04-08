Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Sakarya'da mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışına yol açtı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:52

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Sakarya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından, özellikle Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar, Sakarya'nın yüksek noktalarını beyaza bürüdü.

Sakarya'da dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerek, 6-7 derece seviyelerine kadar düştü. Şehir merkezinde yağmur şeklinde etkili olan yağış, Sakarya'nın bazı yüksek noktalarına ise kar olarak düştü. Akyazı ilçesinin Keramali, Acella, Çiğdem ve Yörükyeri yaylaları, Pamukova ilçesinin Eskiyayla Mahallesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceden yaptığı soğuk hava uyarıları, Sakarya'da etkisini gösterdi. Hava sıcaklıkları, özellikle yüksek kesimlerde daha düşük seviyelere inerek, kar yağışını tetikledi.

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