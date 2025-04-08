Sakarya’da 5 kişinin öldüğü silahlı kavga: Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:47

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde pazar gecesi komşu iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Olay, Serdivan ilçesinin Beşköprü Mahallesi 3167'nci Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Saat 01.10 sıralarında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerinin duyulmasının ardından, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Yaşar Özyurt, Özgür Özyurt, Onur Özyurt, Volkan Yıldız ve Fahri Yıldız hayatını kaybetti. Ayrıca, 6 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından emniyet güçleri, ilk etapta yaralılarla birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Yaralananlardan hayati tehlikesi bulunan Samet Yıldız (23), Sabri Tamer Yıldız (27), Yıldız, F.U.U. (17) ve hayati tehlikesi bulunmayan Galip Özyurt'un (39) tedavileri hastanede devam ediyor. Diğer şüpheliler, Fatih Kurt (17), Nihat Yıldız (39), Nurettin Yıldız (48), Bayram Yıldız (32) ve Bayram Yıldız (45) ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi ise polis nezaretinde sorgulanıyor.

Olayın ardından firari durumda olan 17 yaşındaki T.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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