Kayseri’de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama

Kayseri’de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, şüpheli Z.O. tutuklandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 04:17

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Kayseri'nin merkezinde gerçekleştirilen bir operasyonda, il dışından getirilerek piyasaya sürülmeye çalışılan 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli Z.O. (42), yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Z.O.'nun il dışından getirerek Kayseri'de piyasaya süreceği kaçak tütün hakkında aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından Z.O.'nun kullandığı minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Z.O., polis tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Sorgulanan şüpheli, kaçak tütün ticareti yaparken yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve kaçak tütünün piyasaya sürülmesiyle ilgili başka bir bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

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