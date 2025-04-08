Mardin’de sürücü elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:37

Paylaş



ABONE OL

Mardin'in Midyat ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Yakup İ. (18), ağır yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mardin'in Midyat ilçesi Batman yolu üzerinde gerçekleşti. Yakup İ. (18) yönetimindeki 47 ABH 956 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakup İ., Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN