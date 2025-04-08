Adıyaman'da jandarma ekiplerinden sıkı denetim

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kentte günlük asayiş denetimlerine devam ediyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 04:34

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Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçla mücadele ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri, araçlarda kimlik kontrolü yaparken şüpheli görülen araçlarda da aramalar yapıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, suç oranlarını düşürmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kentte birçok farklı noktada günlük asayiş uygulamaları yaparak, durdurdukları araçlardaki kişilerin kimlik kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca, şüpheli olarak değerlendirilen araçlarda detaylı aramalar yapılıyor. Suçlulara göz açtırmayan jandarma ekipleri, güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkararak denetimlerini sürdüreceklerini belirtti.

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