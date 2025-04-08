Çeşme’de apart dairesinde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in tatil beldesi Çeşme'de, Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir apart dairesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, ancak dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:28

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Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir apart dairenin ikinci katında yangın çıktı. Yangının, elektrikli ısıtıcının arızalanmasından kaynaklandığı bildirildi. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde, kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler devam ederken, yangının elektrikli ısıtıcının arızasından kaynaklandığı belirlendi.

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