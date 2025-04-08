Bursa’da ehliyet kursunda öğrenci-öğretmen kavgası kamerada

Bursa’da bir ehliyet sınavı alanında öğrenci ile öğretmeni arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 05:32

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir ehliyet kursunda yaşanan tartışma, öğrenci ile öğretmenin birbirine girmesiyle son buldu. Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde bulunan ehliyet sınav sahasında meydana geldi. İddiaya göre, ehliyet almak isteyen bir öğrenci henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon eğitmeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öğrenci öğretmenine hakaret edince ortam gerildi.

Sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İkili arasında çıkan arbede, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Yaşananlar saniye saniye bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmezken, tarafların birbirinden şikayetçi olup olmadığı da netlik kazanmadı.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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