Aksaray’da direksiyon başında görüntülü sohbet eden sürücüye 5 bin 327 lira ceza

Aksaray’da direksiyon başında görüntülü sohbet eden sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesilirken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 04:22

Paylaş



ABONE OL

Aksaray'da direksiyon başında telefonuyla görüntülü konuşarak trafikte seyreden sürücü, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edilerek 5 bin 327 lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sürücünün tehlikeli sürüşü nedeniyle adli işlem başlatıldı.

Olay, 5 Nisan tarihinde Aksaray'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 68 ADE 921 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon başında telefonunu göğüs kısmı ile cam arasına yerleştirerek arkadaşıyla görüntülü sohbet etmeye başladı. Seyir halindeyken dakikalarca telefonuyla görüşen sürücü, zaman zaman telefonunun düşmesini engellemek için direksiyonu bırakıp telefonu iki eliyle kaldırmaya çalıştı. Bu esnada, sürücü trafikte tehlikeli bir şekilde ilerlerken, diğer araç sürücüleri ve yolcular durumu hayretle izledi.

Sürücünün dikkat dağınıklığı nedeniyle trafikte kaza riski oluşturan bu tehlikeli hareketler, bir diğer araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kırmızı ışıkta bile telefonuna müdahale etmeye devam ettiği görüldü. Görüntülerin ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü tespit etti.

Sürücü A.E.'ye, telefonla konuşarak araç kullanmak, hız sınırını aşmak ve muayenesiz araç kullanmak gibi 3 ayrı trafik ihlali maddesinden toplamda 5 bin 327 lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün trafikteki tehlikeli davranışları nedeniyle "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN