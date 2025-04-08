Fatih’te bıçaklı saldırgan polise saldırdı: Ayağından vurularak durduruldu

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Saldırgan, polis ekiplerine de bıçakla saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 05:46

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İstanbul'un Fatih ilçesinde iki yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi bıçakla yaralanırken, saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırmaya çalıştı. Polisler, saldırganı ayağından vurarak durdurdu.

Olay, saat 21.00 sularında Fatih ilçesine bağlı Topkapı Mahallesi Marifetname Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan bıçaklı saldırgan ise polise de bıçakla saldırmak isteyince güvenlik güçleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan da hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, iki kişinin de sağlık durumunun hastanede takip edildiği öğrenildi.

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