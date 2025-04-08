Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 tutuklama

Diyarbakır Emniyeti, sahte internet siteleri üzerinden yedek parça satışı bahanesiyle 140 kişiyi dolandıran bir suç şebekesini çökertti. MASAK verilerine göre şüphelilerin toplamda 229 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlendi. Olaya ilişkin 18 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 08:18

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Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte internet sitesi kurarak yedek parça satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.

229 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

140 farklı olayda müşterilerle irtibata geçerek ücretini peşin aldıkları ürünleri teslim etmeyen suç örgütü üyelerinin MASAK verilerine göre 229 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

KAREKOD İLE PARA TOPLAYIP ÖRGÜT ELEBAŞINA GÖTÜRDÜLER

Suç örgütü üyelerinin, hesaplarına aktarılan paraları ATM'lerde cep telefonlarından "Karekod" okutarak çektikleri, topladıkları parayı örgüt elebaşına götürdükleri belirlendi.

Suç örgütü elebaşının 413 suçtan 5 yıldır aranan H.A. olduğu belirlendi. Diyarbakır'dan İstanbul'a görevlendirilen özel ekip tarafından bir hafta süren çalışma sonucu H.A. yakalandı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tespit edilen diğer şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde "Karekod" adı ile gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

H.A. ile 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hesaplarına el konulan zanlılar, cezaevine gönderildi.