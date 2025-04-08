Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde dün etkili olan kar yağışı bugün yerini soğuk ancak güneşli havaya bıraktı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 08:51

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Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma açıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Trakya'da hafta boyunca zaman zaman sağanak geçişleri olacağı öngörülüyor.

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