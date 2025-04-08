Adana’da servis minibüsünde bıçaklı saldırı: İş arkadaşını boynundan yaraladı

Adana’da kebapçıda çalışan Mehmet Salih K., mesai sonrası bindiği servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri arama başlattı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 03:24

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, kebapçıda çalışan iki iş arkadaşı arasında servis minibüsünde çıkan tartışma kanlı bitti. Ramazan H., tartıştığı Mehmet Salih K.'yı boynundan bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. Kebapçıda çalışan 22 yaşındaki Mehmet Salih K., mesai bitiminde iş arkadaşlarıyla birlikte servis minibüsüne bindi. Minibüste, henüz bilinmeyen bir nedenle iş arkadaşı Ramazan H. ile tartışma çıktı.

Tartışma, Ramazan H.'nin minibüsten ineceği sırada bıçaklı saldırıya dönüştü. Ramazan H., cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Salih K.'yı boynundan yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç, servisteki diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak ameliyata alınan Mehmet Salih K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, saldırının ardından ara sokaklara kaçan Ramazan H.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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