Dolmuşta taciz skandalı: Birçok suç kaydı ortaya çıktı!

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Sincan-AŞTİ güzergâhında seyir halindeki bir dolmuşta genç kızı taciz eden şüphelinin bir çok suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tacizci polis ekipleri tarafında yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 01:37

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Edinilen bilgilere göre, olay 7 Nisan Pazartesi günü Sincan-AŞTİ güzergâhında seyir halindeki bir dolmuşta meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kimliğinin H.Ü. olduğu saptanan kişinin dolmuşta seyahat eden genç kıza önce rahatsız edici şekilde baktığı, ardından da telefon numarasını göstererek tacizde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli H.Ü., Etimesgut ilçesinde bulunan adresinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli H.Ü.'nün hakkında yapılan araştırmada cinsel taciz de dahil olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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