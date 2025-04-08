Bin lirasını geri alamayınca dehşet saçtı! Kadının bindiği taksiye kurşun yağmuru

Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:30

Kasımpaşa'da sosyal medyadan tanıştığı Mert D.'nin (18) evine giden İlksun K. (33) bir süre vakit geçirdi. Daha sonra Mert D. silahını çıkararak doldur boşalt yapınca korkan İlksun D., evde yaşanan arbede sonrası taksiye binerek ayrıldı. Arkasından giden Mert D., bin lirasını geri istediği kadının bulunduğu taksiye kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Mert D. tutuklandı.

Olay, 26 Mart Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlksun K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Mert D.'nin daveti üzerine evine gitti. İkili burada bir süre vakit geçirdi. Mert D., belinden silahını çıkararak doldur boşalt yaptığı sırada İlksun K. neden silah taşıdığını sordu. Mert D. ise, "Benim düşmanım çok bu yüzden silah taşıyorum." cevabını verdi.