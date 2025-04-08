Pendik gişelerdeki feci kaza kamerada! TIR'a ok gibi saplandı...
Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri’nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın gişeye yanaştığı sırada hızla gelen aracın fren yapmadan çarptığı anlar net şekilde görülüyor.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri'nde tıra arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 34 HMN 436 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, 59 FG 563 plakalı tıra gişelere girdiği sırada arkadan çarpmıştı. Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetmişti.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.