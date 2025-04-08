Arızalı aracını tamir ederken lastiğin altında kalarak hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde arızalanan tırını tamir etmek için altına giren tır şoförü, aracın lastiği altında kalarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 04:31

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, gece saatlerinde arızalanan tırını tamir etmek için aracın altına giren tır şoförü, lastiğin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olay, 00.30 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yakınlarındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Erdem Kandırmış (31) yönetimindeki 45 AGF 749 plakalı tır, arıza yaparak benzin istasyonunun park yerine çekildi. Tır şoförü Erdem Kandırmış, aracının arızasını kontrol etmek için tırın altına girmeye karar verdi.

Ancak, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tırın lastiği altında kaldı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesinin ardından, Kandırmış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erdem Kandırmış'ın cenazesi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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